TEM Otoyolu'nda Bıçaklı Dehşet: Kavgayı Ayırmak İstedi, Hedef Oldu

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İstanbul TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde dün öğle saatlerinde yaşanan olay, trafikte yaşanan şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Sultangazi istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, yol kenarında tartışan bir çiftin arasına giren motosikletli sürücü ve eşi dehşeti yaşattı.

BIÇAKLA HEDEF ALDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kadın, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmaya yaya olarak devam etti. Bu sırada yoldan geçen ve yanında eşi bulunan bir motosiklet sürücüsü, olaya duyarsız kalmayarak tarafları sakinleştirmek istedi. Motosikletini durdurarak yardıma koşan çift, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Elinde bıçak bulunan otomobil sürücüsü, motosikletlinin müdahalesine sinirlenerek saldırıya geçti. Motosiklet sürücüsünü hedef alan bıçaklı adam, araya giren kadına rağmen bıçak sallamaya devam etti.

Yaşanan saldırı anlarında, otomobil sürücüsünün tartıştığı kadın ise hiçbir müdahalede bulunmadan uzaktan izlemekle yetindi.

KAÇTILAR

Olay yerine yakın konumda bulunan bazı sürücüler kavgayı ayırmaya çalışırken, devriye görevindeki polis ekipleri de müdahale için bölgeye geldi. Ancak polisler olay yerine ulaştığında saldırgan ile beraberindeki kadın çoktan geldikleri araca binerek hızla uzaklaşmıştı.

Yaşanan dehşet dolu anlar bir aracın iç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA