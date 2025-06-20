Yolda Düşüp Kafasını Çarpan Çocuğu Polisler Kurtardı

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Adıyaman’da 15 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gitmeye çalışırken ayağı takıldı ve yere düşerek başını sert bir zemine çarptı. Kaza anında bölgede devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında yüzüstü yatan ve hareketsiz kalan kızı fark etti. Ekipler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Ancak sağlık ekiplerinin olay yerine geç ulaşacağı bilgisi üzerine, polisler zaman kaybetmemek için hızlı bir karar aldı. H.T. polis aracına bindirilerek hızla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye ulaştırılan H.T., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine geldi. Doktorlar, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Gerekli tetkiklerin ardından genç kız taburcu edildi.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir komplikasyonun önüne geçildi. H.T.'nin ailesi, gösterdikleri duyarlılık ve hızlı refleks nedeniyle polis memurlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA