Yolda Düşüp Kafasını Çarpan Çocuğu Polisler Kurtardı
Adıyaman’da başını taşa vurarak baygınlık geçiren 15 yaşındaki kız çocuğunu fark eden polis ekipleri, ambulans beklemeden harekete geçti. H.T. isimli genç kız, polis aracıyla hızla hastaneye kaldırıldı. Ailesi, zamanla yarışan ekiplerin örnek davranışı için teşekkür etti.
Adıyaman’da 15 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gitmeye çalışırken ayağı takıldı ve yere düşerek başını sert bir zemine çarptı. Kaza anında bölgede devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında yüzüstü yatan ve hareketsiz kalan kızı fark etti. Ekipler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE GÖTÜRDÜLER
Ancak sağlık ekiplerinin olay yerine geç ulaşacağı bilgisi üzerine, polisler zaman kaybetmemek için hızlı bir karar aldı. H.T. polis aracına bindirilerek hızla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye ulaştırılan H.T., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine geldi. Doktorlar, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Gerekli tetkiklerin ardından genç kız taburcu edildi.
AİLEDEN TEŞEKKÜR
Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir komplikasyonun önüne geçildi. H.T.'nin ailesi, gösterdikleri duyarlılık ve hızlı refleks nedeniyle polis memurlarına teşekkür etti.
Kaynak: İHA