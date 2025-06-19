Bursa’da Kan Donduran Kaza Sonrası Kavga: 5 Kişilik Aile Bıçaklandı

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Bursa’nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, korkunç bir kavgaya dönüştü. Kent merkezi yönüne giden Metin E. (47) idaresindeki 16 RG 955 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.A. (32) yönetimindeki 16 AC 0082 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Kavga sırasında F.A., yanında taşıdığı bıçakla Metin E., eşi Ayşe E. (42) ve çocukları Hüseyin (18), Halil (17) ve Suat E.’yi (35) bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişilik aile, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Metin E. ve oğlu Hüseyin E.’nin sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası kaçan F.A. ile yanındaki eşi T.A. (32), R.A. (57), M.T. (28) ve M.A. (25), polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA