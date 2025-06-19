Bursa’da Kan Donduran Kaza Sonrası Kavga: 5 Kişilik Aile Bıçaklandı

Bursa’da trafik kazası sonrası çıkan kavgada 5 kişilik aile bıçaklanarak yaralandı. Metin E. ve oğlu Hüseyin E.’nin durumu kritik. Saldırganlar polis tarafından yakalandı.

Bursa’da Kan Donduran Kaza Sonrası Kavga: 5 Kişilik Aile Bıçaklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, korkunç bir kavgaya dönüştü. Kent merkezi yönüne giden Metin E. (47) idaresindeki 16 RG 955 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.A. (32) yönetimindeki 16 AC 0082 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Kavga sırasında F.A., yanında taşıdığı bıçakla Metin E., eşi Ayşe E. (42) ve çocukları Hüseyin (18), Halil (17) ve Suat E.’yi (35) bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişilik aile, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Metin E. ve oğlu Hüseyin E.’nin sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası kaçan F.A. ile yanındaki eşi T.A. (32), R.A. (57), M.T. (28) ve M.A. (25), polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga! O Anlar KameradaŞanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga! O Anlar KameradaYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Trafik kazası Kavga
Mardin’deki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı Mardin’deki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı
Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga! O Anlar Kamerada Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga! O Anlar Kamerada
Eşiniz veya Sevgilinizin Telefonunda Eski Sevgilisinin Fotoğrafları Varsa Dikkat Eşiniz veya Sevgilinizin Telefonunda Eski Sevgilisinin Fotoğrafları Varsa Dikkat
İşte Yaz Akşamlarının Baş Belası Sivrisineklerin Esamesini Okutmayacak Tüyo İşte Yaz Akşamlarının Baş Belası Sivrisineklerin Esamesini Okutmayacak Tüyo
Kapıkule'de Kaçakçılığa Geçit Yok! Gözaltılar Var Kapıkule'de Kaçakçılığa Geçit Yok! Gözaltılar Var
Zonguldak’ta Trafik Kazası: 1’i Çocuk 4 Yaralı Zonguldak’ta Trafik Kazası: 1’i Çocuk 4 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak
Altın Uzmanı Net Tarih Verdi: Gram Altın ve Gümüşte Kıyamet Kopacak Gram Altın ve Gümüşte Kıyamet Kopacak