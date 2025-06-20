Piyasanın Kalbi Kapalıçarşı'ya Bir Operasyon Daha! Milyarlarca Liralık Vurguna Çok Sayıda Gözaltı

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Kapalıçarşı bir kez daha dolandırıcılık operasyonlarıyla gündeme geldi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda sanal yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 67 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Forex yatırım dolandırıcılığı", "yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı" ve "sanal kumar yöntemleri"yle birçok kişiyi mağdur ettiği belirlenen şüphelilerle ikgili harekete geçildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheli tespit edildi.

FİRARİLER İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

13 ilde düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Firari 27 şüphelinin ise yakalanması için aramalar sürüyor.

Öte yandan toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.

NİSANDA DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Nisanda da ‘Forex’ yatırım vaadiyle dolandırılan kişilerin paralarının Kapalıçarşı’da aklandığı belirlenmişti. MASAK raporunun ardından bu iş yerlerine operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınmış, 1 milyar lira para akladıkları belirlenen şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konuştu.

Kaynak: AA