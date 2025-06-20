Piyasanın Kalbi Kapalıçarşı'ya Bir Operasyon Daha! Milyarlarca Liralık Vurguna Çok Sayıda Gözaltı

Kapalıçarşı'dakid döviz istasyonlarında 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarıldığı belirlenmesinin ardınan harekete geçildi. İstanbul merkezli 13 ildeki operasyonlarda 67 kişi kıskıvrak yakalandı.

Son Güncelleme:
Piyasanın Kalbi Kapalıçarşı'ya Bir Operasyon Daha! Milyarlarca Liralık Vurguna Çok Sayıda Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kapalıçarşı bir kez daha dolandırıcılık operasyonlarıyla gündeme geldi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda sanal yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 67 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Forex yatırım dolandırıcılığı", "yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı" ve "sanal kumar yöntemleri"yle birçok kişiyi mağdur ettiği belirlenen şüphelilerle ikgili harekete geçildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheli tespit edildi.

FİRARİLER İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

13 ilde düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Firari 27 şüphelinin ise yakalanması için aramalar sürüyor.

Öte yandan toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.

NİSANDA DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Nisanda da ‘Forex’ yatırım vaadiyle dolandırılan kişilerin paralarının Kapalıçarşı’da aklandığı belirlenmişti. MASAK raporunun ardından bu iş yerlerine operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınmış, 1 milyar lira para akladıkları belirlenen şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konuştu.

Kapalıçarşı Esnafına Cehennemi Yaşattılar! 'MİT Yöneticisiyim' Yalanıyla Milyonlarca Liralık VurgunKapalıçarşı Esnafına Cehennemi Yaşattılar! 'MİT Yöneticisiyim' Yalanıyla Milyonlarca Liralık VurgunGüncel
Kapalıçarşı'da Son Durum! Düşüş Herkesi Korkutmuştu: Gram Altın Fiyatları Yeniden YükseliyorKapalıçarşı'da Son Durum! Düşüş Herkesi Korkutmuştu: Gram Altın Fiyatları Yeniden YükseliyorEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Kapalıçarşı Operasyon
Son Güncelleme:
Yolda Düşüp Kafasını Çarpan Çocuğu Polisler Kurtardı Yolda Düşüp Kafasını Çarpan Çocuğu Polisler Kurtardı
FETÖ Firarisi Yozgat'ta Yakalandı FETÖ Firarisi Yakalandı
20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı? 20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı?
Kullandığı Termos Ölüm Getirdi Kullandığı Termos Ölüm Getirdi
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın
Acun Ilıcalı'nın Başı Fena Dertte Acun Ilıcalı'nın Başı Fena Dertte!
Ev Sahipleri ve Kiracılar Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu Ev Sahipleri ve Kiracılar Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu