Zonguldak’ta Ormanlara Giriş 3 Ay Süreyle Yasaklandı

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Zonguldak Valiliği, artan orman yangını riskine karşı 1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde ormanlık alanlara girişi yasakladı. Valilik tarafından yayımlanan kararda, sıcak hava, kuruyan bitki örtüsü ve insan kaynaklı ihmallerin yangın riskini artırdığı belirtilerek, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca bu kararın alındığı vurgulandı.

Karara göre, ormanlık alanlara giriş, mangal, semaver veya açık ateş yakılması, çadırlı kamp yapılması, ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla sportif faaliyetler yürütülmesi yasaklandı. Sadece görevli personel ile izinli arıcılar ve çobanlar ormanlık alanlara girebilecek. Çaycuma Pehlivanlar, Devrek Bostandüzü, Ereğli Soğanlı Tarla ve Zonguldak Millet Ormanı gibi belirli orman parkları ve tabiat alanlarında kontrollü girişlere izin verilecek, ancak buralarda da ateş yakma, çadır kurma ve sportif araç kullanımı yasak olacak.

ANIZ YAKMAK VE HAVAİ FİŞEK KULLANIMI DA YASAK

Valilik, 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara bitişik veya yakın köy ve mahallelerde anız, dal, ot ve benzeri bitki artıklarının yakılmasını da yasakladı. Düğün gibi organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı da yasak kapsamına alındı.

Denetimlerin artırılacağı belirtilen kararda, jandarma ve orman muhafaza ekipleri piknik alanlarında gezici gözetleme yapacak ve vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyaracak. Muhtarların şüpheli kişi ve faaliyetleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi istendi.

YASAĞA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM

Zonguldak Valiliği, yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacağını duyurdu. İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun 10 Nisan 2025 tarihli kararına dayanan bu uygulama, ormanların korunması için 3 ay boyunca titizlikle yürütülecek.

Kaynak: İHA