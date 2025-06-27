Balıkesir Erdek’te 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

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Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Erdek Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonuç verdi. Hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs, 27 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ç.’nin ilçede olduğu yönünde gelen istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA