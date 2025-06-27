Batman OSB’de Fabrika Yangını: Gökyüzü Siyaha Büründü

Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çıkan yangın, gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. İtfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Batman OSB’de Fabrika Yangını: Gökyüzü Siyaha Büründü
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Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), 27 Haziran 2025 tarihinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının etkisiyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, bölgede endişe yarattı.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekletilirken, AFAD ekipleri de bölgede destek sağladı. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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