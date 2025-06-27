Hatay Samandağ’da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Çevlik-Arsuz yolunda kontrolü kaybedilen motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Levent Yolcu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yolcu hayatını kaybetti.

Hatay Samandağ’da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Hatay’ın Samandağ ilçesi Çevlik-Arsuz yolunda, 27 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen motosiklet kazası yürekleri dağladı. 34 DLE 988 plakalı motosikletin sürücüsü Levent Yolcu, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarına devrildi. Kazada ağır yaralanan Yolcu’ya ilk olarak çevredekiler müdahale etti.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Levent Yolcu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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