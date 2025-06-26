Sincan’da Ot Yangını Hobi Bahçelerini Küle Çevirdi

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Olay, ilçedeki bir hobi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş kuru otları yakmak istedi. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki alana sıçradı. Yangın, yan taraftaki diğer hobi bahçesini de etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri fazla büyümeden kontrol altına almayı başardı. Ancak iki hobi bahçesi çıkan yangın nedeniyle ciddi hasar gördü ve kullanılamaz duruma geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA