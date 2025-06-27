Zonguldak’ta Üniversite Öğrencisi Denizde Boğuldu

Zonguldak’ta Tersane Plajı’nda serinlemek için denize giren Patnoslu üniversite öğrencisi Uğur Ayaz, boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti. Vatandaşlar, plajlarda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürdü.

Zonguldak’ta Üniversite Öğrencisi Denizde Boğuldu
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Zonguldak’ta, kısa süre önce hizmete açılan Tersane Plajı’nda yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Patnos nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencisi Uğur Ayaz (20’li yaşlarda), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınmaya başlayan genci fark eden çevredekiler, hemen müdahale ederek Ayaz’ı denizden çıkardı. Kalbinin durduğu tespit edilen genç için plajda ilk müdahale yapıldı.

Vatandaşlar ve cankurtaranlar, sağlık ekipleri gelene kadar Ayaz’a kalp masajı uyguladı. Ancak tüm çabalara rağmen genç kurtarılamadı. Belediyeye ait araçla ana yola taşınan Ayaz, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleler de sonuç vermedi ve genç hayatını kaybetti.

Patnoslu olan Uğur Ayaz’ın, üniversite eğitimi için Zonguldak’ta bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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