Kırşehir Merkezli Bahis Operasyonu: 3 İlde Eş Zamanlı Baskın, 6 Gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, yasa dışı bahis çetesine yönelik Kırşehir, Kayseri ve Sivas’ta sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırşehir Merkezli Bahis Operasyonu: 3 İlde Eş Zamanlı Baskın, 6 Gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kırşehir’de bir adreste yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu bahis ağının yurt dışı bağlantılı olduğu belirlendi. Şüphelilerden E.A.L., Z.Y.U., B.G. ve A.U. Kırşehir'de, K.A. ve B.N. ise Kayseri’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Kayseri ve Sivas'tan Kırşehir'e gelerek burada yasa dışı bahis oynattıkları öğrenildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Kırşehir’de bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü adres başta olmak üzere şüphelilere ait birçok noktada aramalar gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma genişletilerek sürüyor.

Kaynak: İHA

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