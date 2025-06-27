Yozgat’ta Metruk Binalarda Yangın

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Yozgat’ın Tuzkaya Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında boş bir arazide başlayan yangın, metruk binalara sıçradı. Otluk alanda hızla yayılan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve TOMA sevk edildi.

Ekiplerin koordineli ve hummalı çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı. Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Arslan, “Yangın ihbarını alır almaz hızla müdahale ettik. AFAD arazözü ve emniyetin TOMA’sı ile destekli çalışmamız sonucunda yangını kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok şükür, yangın ikamet edilen evlere sıçramadan söndürüldü,” açıklamasında bulundu.

Yangında, bir kaplumbağanın alevler arasında kalarak öldüğü görüntülendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA