Pakistan'da Bombalı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri konvoyun geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 asker öldü.
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Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. "Khyber Chronicles" adlı yerel medya kuruluşunun haberine göre, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde hareket halinde olan askeri konvoyun yakınına yerleştirilen patlayıcı uzaktan infilak ettirildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 13 asker öldü, 14'ü sivil 24 kişi yaralandı. Pakistan ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA