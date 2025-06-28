'Vur' Emrinden Sonra Nükleer Destek mi Verecek? Trump'tan İran İddialarına Sert Açıklama

İran'ın nükleer tesislerine saldırı emrini bizzat verdiği açıklanan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a nükleer destek vereceği iddialarına ateş püskürdü. Trump, "Sahte haber medyasından hangi gereksiz çıkıp da 'Başkan Trump, İran'a askeri amaçlı olmayan nükleer tesisler kurması için 30 milyar dolar vermek istiyor.' diyor?" açıklamasını yaptı.

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'Vur' Emrinden Sonra Nükleer Destek mi Verecek? Trump'tan İran İddialarına Sert Açıklama
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İsrail’in İran’ı vurmasının ardından günler süren savaşa ABD de İran’ın nükleer santrallerini vurarak savaşa dahil olmuştu. ABD’nin bu müdahalesinin ardından ortaya birçok iddia atılırken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri amaçlara hizmet etmeyecek şekilde nükleer tesisler geliştirmesi için 30 milyar dolar finansal destekte bulunmayı düşündüğü yönündeki haberleri yalanladı.

İran'a saldırı emrinin bizzat Trump tarafından verildiği açıklanmıştı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi, İran için 30 milyar dolarlık askeri amaçla kullanılmayan bir nükleer programı anlaşmasını değerlendiriyor" başlıklı haberi yapan basın kuruluşunu hedef aldı.

Bahsi geçen iddiaların "asılsız ve uydurma" olduğunu belirten Trump, "Sahte haber medyasından hangi gereksiz çıkıp da 'Başkan Trump, İran'a askeri amaçlı olmayan nükleer tesisler kurması için 30 milyar dolar vermek istiyor.' diyor?" diye yazdı.

'Vur' Emrinden Sonra Nükleer Destek mi Verecek? Trump'tan İran İddialarına Sert Açıklama - Resim : 1

İRAN’A DESTEK İDDİALARI

NBC News'in 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması karşılığında İran'a bazı ekonomik teşvikleri gündeme getirdiği yazılmıştı.

Konuşulan teşvikler arasında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve sivil nükleer program geliştirmesi için Tahran'a teknik destek sağlanması gibi konuların yer aldığı belirtilen haberde, İran'ın 30 milyar dolara kadar ekonomik kaynağa erişim sağlayabileceği iddia edilmişti.

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Kaynak: AA

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