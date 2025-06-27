Trump’tan İran'a Tehdit Gibi Uyarı: 'Yeniden Bombalayabilirim'

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da flaş açıklamalarda bulundu. Nükleer programına geri dönme ihtimaline karşı Tahran’ı açıkça uyaran Trump, “Hiç tereddüt etmeden yeniden bombalarım” dedi. Saldırılarda İran’ın ağır darbe aldığını savunan Trump, dini lider Hamaney’e hitaben “Feci şekilde dayak yediniz” ifadelerini kullandı.

İran'ın görüşmek istediğini söyleyen Trump, "Uluslararası Atom Enerji ajansı ya da saygı duyduğumuz birisinin İran'da denetim yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'E SESLENDİ

Trump, "İran'ın nükleere geri döneceğini düşünmüyorum" dedi. Trump, İran lideri Ayetullah Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların hafifletilmesine yönelik tüm çalışmaları "derhal durdurduğunu" söyledi. Hamaney'e seslenen Trump, "Hamaney'in zafer açıklamalarından sonra İran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi için yapılan çalışmaların durdurulmasını emrettim. Hamaney, İsrail'e karşı zafer kazandıkları iddiasının yalandan ibaret olduğunu biliyor. Sen büyük inanca sahip bir adamsın. Gerçeği söylemelisin. Feci şekilde dayak yediniz. İsrail de ağır darbe aldı" dedi.

'YENİDEN BOMBALARIM'

Trump, "Eğer İran'ın bomba yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu ortaya çıkarsa, hiç tereddüt etmeden İran'ı tekrar bombalarım. İran ve İsrail tükendi. İran'ın en son düşündüğü şey nükleer mesele. Bölge tam bir kaos içinde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi