Cumhurbaşkanı Erdoğan Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Konuştu: Takoz Siyaset Çıkışı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumunda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lojistik hatların küresel ekonomi için giderek önem kazandığını vurguladı.

Muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı, "Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi hayata geçirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

HÜRMÜZ BOĞAZI DETAYI

"Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatlarının önemi her geçen gün artıyor. Bölgemizdeki gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında çıkan belirsizlikler, güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı.

'YATIRIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK'

Türkiye'nin son 22 yıldır, iletişim ve enerji hatlarının gerisinde yatan işte bu yaklaşımdır. Yol medeniyettir dedik. Büyük bir yatırım seferberliği başlattık.

Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken, bugün bu sayı 77'ye yükseldi. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz 3 bin 796 kilometreyi buldu. Karayolu tünel sayımız 83'ten 513'e, tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 790 kilometreye ulaştı. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 799 kilometreye yükselttik. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nissibi, Elazığ Ağın, Tohma, Hasankeyf-2, 1915 Çanakkale köprülerini ülkemize kazandırdık. Boludağı, Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, Salarha, Pirinkayalar, Hasankeyf, Badal, Zigana tünellerini aziz milletimizin hizmetine verdik.

MUHALEFETE TEPKİ

Tüm bu yatırımları yaparken engellemeye çalışan muhalefet ile de mücadele ettik. İstanbul Havalimanı ile ilgili hep iftira attılar. Yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez dediler, gün oldu göçü hızlandırır iddiaları ile hızlı tren projelerini engellemeye çalıştılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Muhalefet ideolojik konfor alanının dışına çıkmaya yanaşmadı.

Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Projelerimizi hayata geçirdik.

'AVANTAJA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Kalkınma yolu projesine önem veriyoruz. Bir barış projesi olan kalkınma yolu bölgesel istikrarın anahtarıdır. Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi