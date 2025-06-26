Cumhurbaşkanı'ndan Katar Emiri ile Kritik Temas: Bölgede 'Kalıcı Ateşkes' ve 'Sükunet' Mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile telefonda bir görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Katar'ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve Türkiye'nin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.

'KALICI ATEŞKES' VURGUSU

NATO Zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükûnetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi