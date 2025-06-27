Türkiye’nin NATO’daki Gücü Rakamlarla Sınırlanamaz

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CHP Savunma Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, NATO ilişkilerini değerlendirdi. Bağcıoğlu Türkiye’nin NATO’nun omurgasını oluşturan ülkelerden olduğunu belirterek “Savunma bütçemiz artacaksa, bu artış Türkiye’nin kendi güvenliği, stratejisi ve öncelikleri için olmalıdır” dedi.

ÖNEMLİ OLAN KAYNAĞIN NEREYE HARCANDIĞI

Bağcıoğlu açıklamasında “NATO’da savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 5’ine çıkarılması yönünde bir hedef gündemdedir. Ancak Türkiye’nin NATO’ya sunduğu katkı, yalnızca bu tür oranlarla ya da bütçesel kalemlerle ölçülemez. 2024 itibarıyla GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 2’sini savunmaya ayıran Türkiye, bu oranla bile birçok müttefikten daha fazla katkı sağlamaktadır. Fakat önemli olan yalnızca harcamanın miktarı değil, bu kaynağın nasıl ve neye harcandığıdır” dedi.

TÜRK MİLLETİ HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAKTA

Türkiye’nin savunma bütçesini artırma iradesi ve kapasitesi olduğunu belirten Bağcıoğlu “Artış, NATO’nun talepleriyle değil; Türkiye’nin kendi stratejik öncelikleri, güvenlik ihtiyaçları ve harekât planları doğrultusunda, yani millî iradesiyle belirlenmelidir. Bu kapsamda çevremizde gelişen ve değişen tehditler çerçevesinde millî projelerimizin bir an önce hayata geçirilmesi ve öncelikle ara çözüm olarak muharip uçaklar, hava savunma sistemleri ve drone karşı sistemleri gibi kritik ihtiyaçların temin edilmesi geliştirilmesi için Türk milleti her türlü fedakârlığı da yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİK TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ OLMALI'

Bağcıoğlu son olarak şöyle dedi: “Savunma ve güvenlik alanında birçok NATO üyesi ülkeden daha fazla fedakârlık yapan ülkemizin, sadece bütçe harcamalarına odaklı bir yaklaşımla ve ülkemizin bütçe öncelikleri gözetilmeden yapılacak artışların; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve altyapı gibi hayati alanlarda sürdürülebilirliği ve milletimizin refahını tehlikeye atabileceği unutulmamalıdır. NATO'nun belirlemiş olduğu harcama hedefleri elbette tartışılabilir; ancak bu hedefler NATO merkezli değil, Türkiye’nin kendi güvenlik gerçeklikleri ve millî çıkarları doğrultusunda belirlenmelidir. Savunma bütçemiz artacaksa, bu artış Türkiye’nin kendi güvenliği, stratejisi ve öncelikleri için olmalıdır. Güven içinde olan Türkiye, NATO’nun güvende olması demektir.”

Kaynak: Haber Merkezi