NATO Zirvesi'nde 'Babacık' Krizi: Rutte Geri Adım Attı, Beyaz Saray'dan Esprili Paylaşım Geldi

Lahey'de 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi, üye ülkelerin liderlerini bir araya getirirken, dikkat çeken bir diyalog kamuoyunun gündemine oturdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “babacık” ifadesi, zirvede en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

İran ve İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından sağlanan ateşkes, Rutte ile Trump’ın ortak açıklamasında gündeme geldi. Rutte, “Bazen babacığın sert konuşması gerekir” sözleriyle Trump’ın rolünü takdir etti. Bu sözler hem diplomasi kulislerinde hem de medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Trump, bu ifadeyi olumlu karşıladı. Rutte’nin sözlerini destekleyerek, “Bazen kavga etmelerine izin vermek gerekiyor. Daha sonra durdurması daha kolay oluyor” dedi. Trump ayrıca, “Sert bir dil kullanmak gerek. Arada bir belli başlı kelimeleri dile getirmek lazım” ifadelerini kullandı.

Rutte’nin konuşmasında Trump’ı övdüğü ve “Sen güçlü bir adamsın. Ama aynı zamanda barışçısın” dediği de basına yansıdı. NATO Genel Sekreteri, İsrail ve İran arasında ateşkesi sağladığı gerekçesiyle Trump’ı “takdir etmek istediğini” belirtti.

Ancak bu ifadelerin ardından Rutte’ye bazı gazeteciler tarafından yöneltilen sorular, tartışmaları daha da büyüttü. Rutte, “Bu yaklaşım sizi zayıf göstermiyor mu?” sorusuna, “Buna katılmıyorum, bence zayıf göstermiyor. Bu bir zevk meselesi” yanıtını verdi. Trump’ı “iyi bir arkadaş” olarak gördüğünü de ekledi.

Trump’a yöneltilen “NATO Genel Sekreteri size ‘babacık’ dedi, NATO müttefiklerini çocuklarınız gibi mi görüyorsunuz?” sorusuna ise, “Rutte beni seviyor” şeklinde yanıt verdi.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Rutte, “Trump’ı baba olarak görmüyorum. Bu ifadeyi şaka amaçlı kullandım” dedi. “Babacık” kelimesinin Avrupa’da daha yaygın bir deyim olduğunu belirten Rutte, “ABD’ye duyulan güveni mecazi bir dille tarif ettim” açıklamasında bulundu. Rutte ayrıca, tartışma yaratan “babacığın sert konuşması gerekir” sözünü de Trump’ın İsrail-İran ateşkesi sürecinde sert bir dil kullanmasına yaptığı atıf olarak değerlendirdiğini ifade etti. Ancak tüm bu açıklamalar kamuoyundaki tartışmayı yatıştırmaya yetmedi.

Beyaz Saray ise tartışmayı esprili bir dille sahiplendi. Resmî sosyal medya hesabından, ünlü rapçi Usher’ın “Hey Daddy – Daddy’s Home” şarkısının yer aldığı bir video yayınlandı. Videoda Trump’ın NATO Zirvesi’ndeki görüntüleri eşliğinde, “Babacık eve döndü” sözleri yankılandı.

