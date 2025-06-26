Fransa'da Fırtına Felaketi! 2 Ölü, 17 Yaralı

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Fransa, gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla sarsıldı. Yurt genelinde meydana gelen fırtına ve sel olayları sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle yüz binlerce haneye enerji verilemedi.

Tarn-et-Garonne bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk, üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Mayenne bölgesinde ise bir ağacın yola devrilmesi nedeniyle ATV kullanan bir adam hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişiden bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sivil Güvenlik Kriz Yönetimi Operasyon Merkezi Yardımcısı Alexandre Jouassard, "Fırtınada şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 17 kişinin yaralandığını" açıkladı. Elektrik dağıtım şirketi Enedis’ten yapılan açıklamada, yaklaşık 100 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Devrilen ağaçlar ve yollarda biriken sular ulaşımı aksatırken, itfaiye ve kurtarma ekipleri birçok kentte yoğun çalışma yürüttü.

PARİS SULAR ALTINDA KALDI

Başkent Paris’te fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Metro istasyonları, alt geçitler ve caddeler sular altında kaldı. Bazı bölgelerde ulaşım geçici olarak durma noktasına geldi.

MECLİS TAVANINDAN SU SIZDI

Fırtınadan Ulusal Meclis binası da etkilendi. Mecliste Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı oturum sırasında, tavanın bir noktasından Başbakan François Bayrou’nun üzerine su sızdı. Bayrou “Yağmur yağıyor” diyerek duruma dikkat çekerken, oturuma kısa süreli ara verildi.

Yetkililer, ülke genelinde fırtına riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya çağırdı. Meteoroloji servisi, bazı bölgeler için yeni uyarılar yayımladı.

Kaynak: İHA