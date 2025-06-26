Kimse Bu Soruya Yanıt Veremedi: İran Hep Bir Ağızdan Haykırıyor! Hamaney Nerede?

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İsrail-İran savaşı Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti, ABD'nin fiilen dahil olmasıyla da tüm gözler bölgeye çevrildi. İsrail'in saldırılarıyla başlayan 12 günlük savaş için ateşkes yürürlüğe girdikten sonra neler olacağı merakla beklenirken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yokluğu ise dikkat çekti. Neredeyse bir haftadır kameralar önüne çıkmayan ve hiçbir açıklama yapmayan Hamaney'in nerede ve nasıl olduğu hem ülkesinin vatandaşları hem de dünya siyasi çevrelerinde soru işareti haline geldi.

İRANLI YETKİLİ CEVAP VEREMEDİ

İran devlet televizyonundaki yayında bir sunucunun, Hamaney'in Arşiv Ofisi Başkanı Mehdi Fazaeli'ye İranlıların endişelerinden bahsederek "Bize durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?" sorusunu sorması ve karşılığında net bir yanıt alamaması merakı katladı. İranlı liderin durumu ve nerede olduğuna dair sorgulamalar artış gösterdi.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALINDI

The New York Times'ın haberine göre, İslam Devrim Muhafızları komutanı General Yahya Safavi'nin oğlu olan siyasi analist Hamzeh Safevi, İsrail'in ateşkes döneminde dahi Hamaney'e suikast düzenleme ihtimalini göz önünde bulundurduklarını söyledi. Safevi, Hamaney'in güvenliği için olağanüstü önlemler alındığını ve dış dünyayla temasın bile sıkı kontrollerle gerçekleştiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi