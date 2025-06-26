Cezaevinden Firarıyla Ülkeyi Kaosa Sürüklemişti... Ekvador'un En Tehlikeli İsmi Yakalandı

Ekvador’un en çok aranan uyuşturucu baronu ve çete lideri “Fito” lakaplı Adolfo Macias Salazar, 17 aylık takip sonrası kıskıvrak yakalandı. Los Choneros çetesinin elebaşı, Manta şehrindeki bir sığınakta düzenlenen 10 saatlik operasyonda ele geçirildi. Fito’nun firarı ülkeyi kaosa sürüklemiş, hükümet olağanüstü hal ilan etmek zorunda kalmıştı.

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Cezaevinden Firarıyla Ülkeyi Kaosa Sürüklemişti... Ekvador'un En Tehlikeli İsmi Yakalandı
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Ekvador'da ülke tarihinin en çok aranan suçlularından biri olan “Fito” lakaplı Adolfo Macias Salazar, güvenlik güçlerinin 17 ay süren takibi sonrası yakalandı. Los Choneros adlı organize suç örgütünün lideri olan Fito, liman kenti Manta’da bir sığınakta ele geçirildi. Operasyonun polis ve askerlerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği, yaklaşık 10 saat sürdüğü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, operasyonun ardından sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Polislerimize ve askerlerimize teşekkür ediyorum. Daha fazlası da düşecek. Ülkemizi geri alacağız, mücadeleye devam” sözleriyle güvenlik güçlerine desteğini iletti. Yerel basın ise ABD'de hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Fito'nun önümüzdeki günlerde iade edileceğini aktardı.

2024 YILINDA KAÇMIŞTI

Fito, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç örgütü kurmak ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından toplam 34 yıl hapse mahkûm edilmişti. Ancak cezasının 12. yılındayken, 7 Ocak 2024’te Guayaquil Hapishanesi’nde çıkan isyandan yararlanarak firar etmişti. Bu firarın ardından ülke genelindeki cezaevlerinde şiddet olayları patlak vermiş, çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

Cezaevinden Firarıyla Ülkeyi Kaosa Sürüklemişti... Ekvador'un En Tehlikeli İsmi Yakalandı - Resim : 1

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Fito’nun firarı, aynı zamanda güvenlik güçlerinin zayıflığı ve çete egemenliğinin boyutlarını da gözler önüne sermişti. Firardan sonra bombalı saldırılar ve polis hedefli saldırılar artış göstermişti. Bunun üzerine Ekvador hükümeti, 9 Ocak'ta ülke genelinde 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Cezaevinden Firarıyla Ülkeyi Kaosa Sürüklemişti... Ekvador'un En Tehlikeli İsmi Yakalandı - Resim : 2

Uzmanlar, Fito’nun yakalanmasının Ekvador’daki organize suçla mücadelede sembolik bir başarı olduğunu belirtirken, bu durumun çete savaşlarını tetikleyebileceği ve yeni güvenlik tehditlerini beraberinde getirebileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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