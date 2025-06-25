İsrail'in Saldırılarında Yaralanmıştı! İran'ın Yeni Genelkurmay Başkanı Öldü

İsrail’in geçtiğimiz hafta düzenlediği saldırıda ağır yaralanan İran'ın üst düzey komutanı Tümgeneral Ali Şadmani, yaşamını yitirdi. Şadmani, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden ,Tümgeneral Gulam Ali Reşid'in yerine getirilmişti.

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İsrail'in Saldırılarında Yaralanmıştı! İran'ın Yeni Genelkurmay Başkanı Öldü
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İran devlet televizyonunun haberine göre, geçen hafta İsrail'in saldırıları sırasında ağır yaralanan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Şadmani, aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

İSRAİL 17 HAZİRAN'DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Şadmani, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Tümgeneral Gulam Ali Reşid'in yerine Karargah'ın başına getirilmişti. İsrail, 17 Haziran'da Şadmani’yi hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürmüştü.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı İran Silahlı Kuvvetleri içinde savaş sırasında ortak askeri operasyonları planlamak ve koordine etmekle görevli en üst düzey askeri karargah olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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