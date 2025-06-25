ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'deki Zulme Sessiz Kalan Demokratlara Tepki

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Senato'daki Demokrat üyeleri, Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken ve masum insanlar vurulurken, politik çıkarları uğruna sessiz kalmakla eleştirdi.

ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'deki Zulme Sessiz Kalan Demokratlara Tepki
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk oldu.

İsrail hükümetinin Gazze'de, 52 bin kişiyi öldürmeye ve 100 binden fazla kişiyi yaralamaya hakkı olmadığını vurgulayan Sanders, "İsrail'in ablukası yüzünden çocuklar açlıktan ölüyor" dedi.

Sanders, Demokrat senatörlerin kendi siyasi kaygıları nedeniyle bu meseleye sessiz kalmalarını eleştirdi.

İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması gerektiği konusunda Senato'ya iki karar tasarısı sunduğunu belirten Sanders, bunlardan birinin 15, diğerinin ise 16 lehte oy aldığını kaydetti.

Sanders, senatörlerin Gazze'de olanlardan habersiz olmadığını belirterek, "Çocuklar açlıktan ölüyor. Masum insanlar sürekli vuruluyor. Bunları biliyorlar" ifadesini kullandı.

Senatör Sanders, "Demokratlar tarafında (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini eleştirirsen saf dışısın" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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