Çin ve İran Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, görüşmede İsrail ve ABD'nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirdi. İran’ın bu saldırılar karşısında başka bir çıkış yolu kalmadığını vurgulayan Arakçi, ülkesinin meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti. Ayrıca, İran ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen bölgedeki durumun hâlâ hassasiyetini koruduğunu dile getirdi.

Arakçi, İsrail’in saldırgan politikalarını sona erdirmesi durumunda, anlamlı bir müzakere sürecinin başlayabileceğini belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın saldırılara yönelik kınamasını hatırlatarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de aktif ve yapıcı bir tutum sergilemesini beklediklerini söyledi. Çin’in İran’a karşı sergilediği anlayış ve desteğe teşekkür eden Arakçi, Pekin yönetimiyle yakın iş birliğini sürdürme arzusunu dile getirdi. Ayrıca, Çin’in mevcut krizde daha etkili bir rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ülkesinin her zaman Orta Doğu’da barış ve istikrardan yana bir tutum sergilediğini ifade etti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortaya koyduğu dört maddelik çözüm çerçevesinin, Pekin’in adil, yapıcı ve tarafsız yaklaşımını yansıttığını belirtti.

İRAN'A TEŞEKKÜR

Wang Yi, Çin’in İran’ın egemenlik ve güvenliğini koruma hakkını desteklediğini, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın barış çağrılarını da olumlu karşıladıklarını söyledi. Görüşmede ayrıca, Çin vatandaşlarının güvenli tahliyesine sağlanan destek için İran’a teşekkür edildi.

Kaynak: DHA