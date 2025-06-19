İsrail Yardım Bekleyenlere Saldırdı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son olarak İran’a da saldırı başlatarak, Orta Doğu’da gerilimi doruk noktasına çıkaran İsrail, Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı.Saldırılar sonucunda en az 16 kişi hayatını kaybederken, 100 kişiye yakın insanın da yaralandığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat'ın kuzeyinde yer alan Vadi Gazze bölgesinde yardım bekleyen Filistinlileri insansız hava aracı (İHA) ve askeri mekanizmalarla hedef aldı.

Saldırılarda en az 16 kişi öldü. Yaklaşık 100 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA