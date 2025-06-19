İsrail Yardım Bekleyenlere Saldırdı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İran'a saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze Şeridi'nde de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı. İsraiL'in saldırısında 16 kişi hayatını kaybederken, 100'e yakın kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
İsrail Yardım Bekleyenlere Saldırdı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son olarak İran’a da saldırı başlatarak, Orta Doğu’da gerilimi doruk noktasına çıkaran İsrail, Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı.Saldırılar sonucunda en az 16 kişi hayatını kaybederken, 100 kişiye yakın insanın da yaralandığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat'ın kuzeyinde yer alan Vadi Gazze bölgesinde yardım bekleyen Filistinlileri insansız hava aracı (İHA) ve askeri mekanizmalarla hedef aldı.

Saldırılarda en az 16 kişi öldü. Yaklaşık 100 kişi ise yaralandı.

İsrail- İran Savaşının Ortasında Dikkat Çeken İlan! Trump İtiraf Etti, Putin Onayladıİsrail- İran Savaşının Ortasında Dikkat Çeken İlan! Trump İtiraf Etti, Putin OnayladıDünya
Orta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik AçıklamalarOrta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik AçıklamalarDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
İsrail- İran Savaşının Ortasında Dikkat Çeken İlan! Trump İtiraf Etti, Putin Onayladı İsrail- İran Savaşının Ortasında Dikkat Çeken İlan
30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı 30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı
Orta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik Açıklamalar Orta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik Açıklamalar
Gece 00.00'a Kadar Şans Bu Kişilerin Peşini Bırakmayacak Gece 00.00'a Kadar Şans Bu Kişilerin Peşini Bırakmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği
Teknoloji Devi Binlerce Çalışanına Karşılık Yapay Zekayı Seçti Teknoloji Devi Binlerce Çalışanına Karşılık Yapay Zekayı Seçti
Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı
Duvarlarından Oluk Oluk Kan Akıyor, Geceleri Fısıltılar Duyuluyor! Kimse İçine Giremiyor Duvarlarından Oluk Oluk Kan Akıyor, Geceleri Fısıltılar Duyuluyor! Kimse İçine Giremiyor
TBMM'de Kabul Edildi: TSK'da Rütbe Bekleme Sürelerini Cumhurbaşkanı Belirleyebilecek TBMM'de Kabul Edildi: TSK'da Rütbe Bekleme Sürelerini Cumhurbaşkanı Belirleyebilecek