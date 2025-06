Trump NATO Zirvesi'nde Savaşın Adını Koydu: '12 Gün Savaşı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Trump NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İran ve İsrail'in birbiriyle bir daha çatışmayacağını söyleyen Trump, haftaya İran'la görüşeceğini belirtti.

'SAVAŞ YENİDEN BAŞLAR'

İsrail ve İran arasındaki gerilimi '12 Gün Savaşı' olarak adlandıran Trump, "İran ve İsrail'in yeniden birbirlerine saldıracaklarını düşünmüyorum. 12 gün süren savaşı sona erdirdik, tarihi zafer. İki tarafı da tanıyorum ikisi de yorgunlar. Vahşice savaştılar. Artık evlerine dönmekten mutlu olacaklar. İran az da olsa ateşkesi ihlal etti. İsrail’in 52 uçağı havadaydı. ‘Geri döndürmeniz lazım’ dedim, hiçbir şey yapmadan geri döndürdüler. Savaşa geri döneceklerine inanmıyorum. Ancak İran yeniden silah üretimine başlarsa biz her zaman buradayız, o zaman savaş yeniden başlar" diye konuştu.

'YILLAR SÜRECEK SAVAŞI HAFTALAR İÇİNDE BİTİRDİK'

Trump, "Son derece hassas bir saldırı ile nükleer geliştirme tesislerini hedef aldık, çok başarılıydı. Pilotlarımız çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi. İran'ın nükleer tesisleri büyük bir yıkıma uğradı. Dünyada hiç kimse bu muazzam saldırıyı gerçekleştiremezdi. Savaşın nükleer tesisleri bombaladığımızda bittiğini düşünüyorum. Yıllar sürebilecek bu savaşı haftalar içinde bitirdik. Beş yıl sürmesi bekleniyordu. Güzel bir başarıya ulaştık" dedi.

Önümüzdeki hafta İran’la görüşeceğini açıklayan Trump, "Belki bir anlaşma imzalayacağız. Onlarla anlaşma yapıp yapmak umurumda değil, nükleer istemiyoruz" diye konuştu.

'BİZE ÖNCEDEN HABER VERDİLER'

Trump, Katar'daki ABD üssüne yönelik 14 füze saldırısında can kaybı yaşanmadığını, bunun da İran'ın önceden haber vermesi sayesinde olduğunu söyledi. Trump, "Bize önceden haber verdiler. Saat 01.00 uygun mu dediler. Üst model 14 füze gönderildi, hepsi bizim ekipmanlarımız tarafımızdan düşürüldü. Bir mermi ile bir mermiyi düşürmek gibi. Çok da şaşırmadılar" dedi.

'FORDO TAMAMEN YOK EDİLDİ'

Trump, B-2 Spirit bombardıman uçaklarıyla Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, "600 kilometre öteye 30 adet roket ateşledik ve her biri nişan aldığımız yerin 15 santimetre yakınına vardı. Fordo tamamen yok edildi." ifadelerini kullandı.

NEW YORK TİMES VE CNN'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Trump, İran'ın nükleer tesislerinin 'tamamen yok edildiği' söylemini yinelerken, 'yalancılıkla suçladığı' CNN ve The New York Times'ın saldırılara ilişkin iddialarını de yeniden dile getirdi. ABD Başkanı "Yıllar boyunca İran'ın nükleer silah üretmesi mümkün olmayacak. Materyale erişemezlerse bu imkanları geri gelmeyecek. İran'ın Dışişleri Bakanlığı saldırılarımız sonucu tesislerinin hasar aldığını açıkladılar. Ben New York Times ve CNN'e başarısız diyorum, güvenilir değiller; ben olmasam iş yapamazlardı. Saldırının boyutunu çok yanlış gösterdiler" dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen gün ‘İran konusundan yardımcı olabilir miyim’ dedi. ‘Rusya konusunda yardımcı olabilirsin’ dedim. Kendisini yanlış yönlendirilmiş bir kişi olduğunu düşünüyorum. Kolayca çözebileceğimi düşünüyorum. Sizle anlaşmamı sağla dedim, bunu yapacağını düşünüyorum" dedi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık barışa ulaşmalıyız" diyen Trump, "Ukrayna lideri Zelenskiy cesur biri. Ancak Zelenskiy'le ateşkesi konuşmadık. Putin'le savaşı sona erdirmek için konuşacağım. Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bölgesel emelleri olması mümkün. Putin zor biri, Zelenskiy'le de bazı problemlerim oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek İran ve İsrail arasındaki çatışmayı bitirmekten zor. 'Savaşı 24 saatte bitiririm' derken tabii ki 24 saati kast etmemiştim" ifadelerini kullandı.

'POWELL BİR APTAL'

Trump, son dönemde anlaşmazlık yaşadığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan bahsederken "Zeka seviyesi düşük ve aptal biri. Siyaset yapmaya çalışıyor" dedi.

'İSPANYA NATO'YA KATKI SAĞLAMADI, TİCARETTE BEDELİNİ ÖDEYECEK'

İspanyol muhabirlerin sorularına cevap veren Trump şu ifadeleri kullandı:

"Para ödemek istemeyen tek ülke İspanya! Ve müzakere ederken, ticaret anlaşması yaparken 2 kat ödemelerini sağlayacağız. İspanya'yı severim, harika bir yer, harika bir halk ama bu kadar ülkenin içinde üzerine düşeni ödemeyi reddeden tek ülke İspanya. Ve böyle bedavadan yolculuk istiyorlar ama buna izin vermeyeceğim. Diğer ülkelere adil değil çünkü."

Kaynak: Haber Merkezi