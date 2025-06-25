Meksika’da Dehşet Gecesi! Ev Partisi Kana Bulandı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde düzenlenen ev partisi kanlı bitti. SSilahlı saldırganlar parti yapılan eve girerek kurşun yağdırdı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Meksika’da Dehşet Gecesi! Ev Partisi Kana Bulandı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde korkunç bir saldırı yaşandı. Irapuato kasabasının Barrio Nuevo Mahallesi'nde bir evde düzenlenen partiye kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi.

10 ÖLÜ, 12 YARALI

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında saldırıyı kınayarak, olayın en kısa sürede aydınlatılacağını belirtti.

Yerel medyada paylaşılan bir videoda, dans edip eğlenen kişilerin silah sesleriyle paniğe kapılarak kaçıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

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