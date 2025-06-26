Meksika’da Bayram Eğlencesi Kana Bulandı! 11 Ölü, 20 Yaralı

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Meksika’nın orta kesimindeki Irapuato kentinde düzenlenen dini bir bayram kutlaması, kanlı bir saldırıya sahne oldu. Hristiyan dünyasında büyük öneme sahip “Vaftizci Yahya’nın Doğumu” Bayramı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Olay, ülkenin en çok şiddet olaylarıyla anılan Guanajuato eyaletinde yaşandı.

Katolik inancına sahip Meksikalılar, her yıl 24 Haziran’da Vaftizci Yahya’nın doğumunu kutlamak üzere bir araya geliyor. Ancak bu yıl, Irapuato kentinde düzenlenen eğlencede maskeli kişilerin silahlarla kalabalığa ateş açması sonucu bayram eğlencesi trajediye dönüştü. Saldırının ardından şehirde panik ve kaos hakim oldu.

11 ÖLÜ, 20 YARALI

Guanajuato Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırganların kimliği ya da saldırının nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FARKLI EYALETLERDE DE OLAYLAR OLDU

Olay yalnızca Irapuato ile sınırlı kalmadı. Aynı gün eyaletin diğer bölgelerinde meydana gelen çeşitli saldırılarda 5 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Bu gelişmeler, Meksika’daki organize suç grupları ve silahlı çetelerin etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, “Yaşananlar çok üzücü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor” ifadelerini kullandı. Sheinbaum, olayın aydınlatılması için tüm güvenlik birimlerinin seferber edildiğini belirtti.

HER YIL 24 HAZİRAN'DA KUTLANIYOR

“Vaftizci Yahya’nın Doğumu”, Hristiyanlıkta önemli bir dini gün olarak kabul ediliyor. Hz. İsa’nın müjdecisi ve vaftizcisi olan Yahya Peygamber’in doğumu, Katolik, Ortodoks ve bazı Protestan mezheplerde her yıl 24 Haziran’da çeşitli ayin ve etkinliklerle kutlanıyor. Meksika’da bu kutlamalar, özellikle kırsal bölgelerde toplu etkinliklerle yapılıyor.

Kaynak: DHA-İHA