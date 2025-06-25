Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi Sonrası Hollanda'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’deki NATO zirvesinin ardından Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan Türkiye’ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi Sonrası Hollanda'dan Ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve ikili temasların ardından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, Hollandalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hollanda'dan ayrıldı.

Kaynak: AA

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