Özel Erken Seçim İçin Tarih Verdi, Cumhurbaşkanı'na Seslendi: 'Sandığı Getir, Hodri Meydan'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükçekmece Kent Meydanı'nda gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu.

Erken seçim için tarih veren Özel, şunları kaydetti:

'2 KASIM'DA SANDIĞI GETİR'

"Artık bunun adını koyalım. Bugün çıkan anketlerde kararsızlar dağıtılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 30'un altında. Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar dağıtılmadan 4-4,5, dağıtılınca 6-7 puan ileride. Cumhuriyet Halk Partisi, çok partili dönemde 1977'deki 41,5'lik puana en yakın durumda. Yüzde 40'ın üzerinde. Şimdi, Erdoğan'a sesleniyorum. Benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza. Getir sandığı. Seni yüzde 29'la orada oturtmam. Yüzde 29'la orada oturamazsın. Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa, hodri meydan. Getir sandığı. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz. Milletten kaçamazsın, sandıktan kaçamazsın. Yüzde 29 oyla orada oturamazsın. Seni oturtmayız. 2 Kasım Pazar, adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum.

'BİZ HAZIRIZ, SANDIĞI BEKLİYORUZ'

20 milyonuncu imzayı topladık, geri saymaya devam ediyoruz. Türkiye’deki en önemli sorun; sandık güvenliği. Büyükçekmece’den Türkiye’ye duyuruyorum. Tüm sandık görevlileri tamam. Biz hazırız, sandığı bekliyoruz. 180 binin üzerindeki sandık görevlimizle, 50 bin mahalle temsilcimizle birlikte... Tüm sandık görevlilerime sesleniyorum: Listeleri alın, yarından itibaren 300 kişilik sandığınıza santim santim çalışın. Bir hafta, 10 gün sonra gittiğim şehirde sandık görevlisinin koluna gireceğim, kapıları birlikte çalacağız. ‘Bu görevli sana geldi mi?’ diye bizzat soracağım. Sandığını tanıyanı, çalışanı, ismini öğreneni alnından öpeceğim. ‘Sen gerçek bir Cumhuriyet Halk Partilisin’ diyeceğim. Hep beraber el ele, omuz omuza, yılmadan ve durmadan Atatürk’ün partisini iktidara götürüyoruz. Yürüyelim arkadaşlar, haydi bakalım."

'SON 10 YILIN EN YÜKSEK İŞSİZLİĞİNDEYİZ'

İşsizlik rakamlarına dikkat çeken Özel, "Son 10 yılın en yüksek işsizliğindeyiz yüzde 33 ile. Genç işsizliği yüzde 37, kadın işsizliği yüzde 40. Çiftçi yaşı 30'dan çıkmış 58'e. 20 yılda 500 bin çiftçi artacağına 20 milyon nüfus artarken, aksine 500 bin çiftçi azalmış. 1 milyon çiftçi kayıp. Dünya gıda enflasyonundan şikayet ediyor. Avrupa ortalaması yüzde 3, Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 33. Avrupa'daki 29 ülkenin en yoksuluyuz. Öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki, verdiği hiçbir sözü tutmayan, emekliye, asgari ücretliye dokunmayan ama Ekrem Başkan'dan korkusuna 60 milyar doları harcayan bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

'CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 30 BİN 205 TL'

CHP'nin asgari ücret talebinin 30 bin 205 TL olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidara ilk geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı, bugün 2 çeyrek altın. Geldiklerinde asgari ücret 7 çeyrek altın alırdı, bugün ancak 3 çeyrek altın alıyor. Bu son seçimden önce gerekirse asgari ücrete yılda 4 zam diyenler, seçimden sonra geçen sene bir kez bile asgari ücrete zam yapmadılar. 17 bin 2 lirada bir sene asgari ücretliyi beklettiler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücret ile ilgili beklentimiz, talebimiz 30 bin 205 TL'dir. Bu ara zammı bir büyük mücadele ile ya alacağız, ya bu milletin o zammı vermeyenleri yolladığını en kısa zamanda göreceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi