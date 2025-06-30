Kendisi İçin Paylaşım Yapmıştı... Datça Belediyesi Personelinin İşine Son Verilmesine Kılıçdaroğlu'ndan Tepki

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Datça Belediyesi'nin X hesabını yöneten kişinin işten çıkarıldığı iddiasıyla ilgili paylaşım yaptı.

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu "Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder" dedi.

'HAKARET EDEN GENÇLERE DE HAKKIMI HELAL EDİYORUM'

Kılıçdaroğlu, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum."

Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum.

Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.



Sadece o arkadaşımıza değil;

yalan ve… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2025

NE OLMUŞTU?

Bir sosyal medya kullanıcısının, Kemal Kılıçdaroğlu'na Datça'da 10 günlük tatil hediye edileceğini ifade etmesi üzerine Datça Belediyesi'nin hesabından söz konusu paylaşımın atlına "Doluyuz" açıklaması yapılmıştı. CHP'li Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını yöneten kişinin, Kılıçdaroğlu'na bu paylaşımının ardından görevden alındığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi