Üniversite Yolunda Vize Duvarı: Randevu Bile Alamıyorlar! Mağdur Sayısı 50 Bini Aştı

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Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyen binlerce kişi için Schengen vizesi artık bir formalite değil, adeta bir engel duvarına dönüştü. Özellikle eğitim amacıyla yurtdışına çıkmak isteyen gençler, aylar süren vize süreçleri ve randevu krizleri nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Bekleme süresi uzadıkça, zamanla yarışan öğrenciler burslarını, eğitim haklarını hatta hayallerini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalıyor. Son bir yılda yalnızca Türkiye’den 50 binden fazla kişinin vize kaynaklı mağduriyet yaşadığı bildiriliyor.

VİZE KRİZİ EN ÇOK ÖĞRENCİLERİ VURUYOR

Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler, vize randevusu bulmakta büyük zorluk yaşıyor. Konsolosluklardaki yoğunluk, aracı kurumların kısıtlı kapasitesi ve belge temininde yaşanan aksamalar nedeniyle süreç aylar sürebiliyor. Bu durum, başvurusunu zamanında tamamlayamayan ya da olumsuz yanıt alan öğrencileri ciddi şekilde etkiliyor. Vizesi onaylananlar bile zaman kaybı nedeniyle kayıt hakkını, burs imkanını veya dönemi kaçırabiliyor.

ALMANYA VE İTALYA’DA DURUM KRİTİK

Özellikle Almanya ve İtalya’ya yönelik vize başvurularında yaşanan aksaklıklar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu iki ülkeye gitmek isteyen yaklaşık 23 bin öğrenci, ya randevu bulmakta zorluk yaşadı ya da işlemler sırasında ret cevabıyla karşılaştı. Eğitim planları alt üst olan öğrenciler, yaşadıkları mağduriyetin çözülmesi için yetkililerden destek bekliyor.

ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK TANINMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği, yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm bulmak adına bir kampanya başlattı. Dernek Başkanı Osman Yılmaz, eğitim amacıyla yurt dışına gitmek isteyen gençlere vize işlemlerinde öncelik tanınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi