Murat Çalık’ın Annesi Hasta Oğlu İçin Yine Nöbette! Koğuş Penceresinde Yürek Burkan Fotoğraf

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CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan, geçirdiği ameliyat sonrasında sağlık durumu kritikleşen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

ADLİ TIP KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık hakkında, tüm kontrol ve tetkiklerin yeniden yapılması yönünde karar vermişti. Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

'KALBİM DAYANMAZ' DEMİŞTİ

Oğlu için hastane önünde daha önce “Ben onlar için de Allah'tan vicdan, merhamet diliyorum. Oğlumu iki defa ölümden aldım. Bir üçüncüsüne kalbim dayanmaz” diyerek feryat eden Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, hastane önünde oğlunu beklerken görüntülendi.

ANNESİ NÖBETTE

Murat Çalık’ın annesine el salladığı, annesinin hastane önündeki bekleyişini yansıtan fotoğraf karesi sosyal medyada da gündem olarak tepki topladı. Murat Çalık’ın hastaneye sevk edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi