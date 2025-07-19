Hurdaya Dönen Araçtaki Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı
Samsun'da yoldan çıkarak bariyere çarpıp hurdaya dönen araçta bulunan 3'ü kadın 4 kişi emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan anlattı.
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Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde sabah saat 05.30 sıralarında kaza meydana geldi. İstanbul'dan tatil için Samsun'un İlkadım ilçesine giden Arslan Arık idaresinde otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir bariyerlere çarpıp bariyerlerin üzerinde ters döndü. Kazada, araç sürücüsü ile yanında bulunan 3 kadın, emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: İHA
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