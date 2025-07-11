Hastaneye Kaldırılmıştı! Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Elleri Kelepçelenerek Yeniden Cezaevine Gönderildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve geçmiş dönemlerde 2 kez kanser tedavisi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde fenalaşmıştı.

YENİDEN KANSER ŞÜPHESİ

Çalık, Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmıştı. Cezaevinde kilo kaybı da yaşayan Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin hazırlanan hastane raporunda cezaevi koşullarının hastalığı için büyük risk oluşturabileceği belirtilmişti.

DÜN ANJİYO OLMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Çağla Biçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Murat Çalık’ın dün anjiyo operasyonu olduğunu duyurmuştu.

Biçer, "Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış, yarın (bugün) anjiyo işlemi planlanmaktadır. Kamuoyunu süreç ilerledikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cezaevinde 3.5 ayda 18 kilo kaybeden, “Akut Myeloid Lösemi (AML M4)” ve “mukoepidermoid karsinom” tanısı konulan Murat Çalık, elleri kelepçeli bir şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü. Bu görüntü sosyal medyada da tepki topladı.

İSTANBUL TABİP ODASI 'DURUMU CİDDİ' DEMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti:

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kalmaya uygun değildir, bir an önce serbest bırakılmalıdır. Meslek odamız tarafından basına yansıyan haberlerden İzmir Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ardından avukatları ile görüşülmüş, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen tıbbi işlemler ile geçmiş sağlık durumu öğrenilmiştir.

Akut Myeloid Lösemi (AML-M4) ve Mukoepidermoid Karsinom tanıları olan Çalık’a hastalık nüksü şüphesiyle kemik iliği ve lenf bezi biyopsileri yapılmıştır. Nihayetinde heyet raporu da düzenlenmiş ve hastanın enfeksiyon kapması, sepsise girmesi ve hayatını kaybetmesi mümkün denilerek durumun ciddiyeti ifade edilmiştir.

Hâlihazırda sağlık durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı tıbbi raporla ortaya konulmuşken hasta dün tekrar Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumu’na götürülmüştür. Burada göğüs sıkışması yaşayan hasta önce Buca Devlet Hastanesi’ne götürülmüş, ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş, koroner yoğun bakım ünitesine alınmış ve anjiyo yapılmıştır.

Gerek mevcut hastalık tablosu, gerekse dün gelişen olumsuzluk, hastanın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle tutuklunun sağlık hakkına erişim hakkı gözetilerek tahliye edilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz."

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan da yaptığı açıklamada “Yapılacak tutukluluk incelemesine bu kez bizlerin de katılımı mümkün olursa, müvekkilimizin güncel sağlık durumu hakkında doğrudan bilgilendirme yaparak, yaşamsal riskleri yargı makamlarının takdirine sunmayı amaçlıyoruz” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi