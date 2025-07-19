Yozgat’taki Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Yozgat’ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde gece saatlerinde meydana gelen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yozgat’ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde gece saatlerinde meydana gelen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: