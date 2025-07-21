MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bahçeli ile Görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, Meclis'te görüşme yaptı. Basına kapalı görüşmede taraflar, Terörsüz Türkiye sürecini ele aldı. İşte Kalın'ın siyasi partilerle 'Terörsüz Türkiye' temasları...
'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulması planlanan komisyon için süreçte sona yaklaşılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle başlayan ve terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs'ta silah bırakma kararıyla hız kazanan süreçte, komisyonun kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmak üzere. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yürütülen hazırlıklar kapsamında bugün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın siyasi partileri ziyaret ediyor.
MİT Başkanı Kalın, AKP ile Meclis'te görüşüyor. Masada 'Terörsüz Türkiye' var.
Kalın'ın ilk kritik teması MHP lideri Bahçeli ile oldu. Meclis'te bir araya gelen ikilinin 'Terörsüz Türkiye' sürecini ele aldı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kalın, 24 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.
Kalın'ın AKP'ye yapacağı ziyaret saat 14.00'de gerçekleşecek.
Kalın, saat 15.30'da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi