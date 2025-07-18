CHP'den LGS İçin Suç Duyurusu

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CHP, 15 Haziran’da yapılan LGS sınavına ilişkin, sınav sırasında soru kitapçıklarının erken yayımlandığı iddialarını yargıya taşıdı. Parti adına Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yaptığı açıklamada, "Ortada net bir gerçeklik var, LGS sınav kitapçığı sınav yapılmadan sızmıştır" ifadelerini kullandı. Olayın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterince açıklanmadığını savunan Özçağdaş, kamuoyunun güvenini sarsan bu durumun araştırılması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

LGS sonuçlarına göre 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtladığı ve 500 tam puan aldığı açıklanmıştı. Geçen yıla göre tam puan alan öğrenci sayısında yüzde 74’lük dikkat çekici bir artış yaşanmıştı. Bu durum sınavda şaibe iddialarını gündeme getirmişti.

Ayrıca LGS'nin gerçekleştirildiği gün soruların WhatsApp gruplarında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada paylaşımların sınav sonrasında yapıldığını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise söz konusu kişiyle ilgili şikayetçi olduklarını ancak paylaşımların sınav güvenliğini riske atmadığı için sınavın iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi