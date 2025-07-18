Acarsoy Ailesi Şokta! İzlediği Diziden Etkilendi, Ünlü İş İnsanına Babalık Davası Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesirli iş insanı Sabri Acarsoy’un ocak ayında vefatının ardından mezarının eşelenmesiyle başlayan olay zinciri, Acarsoy ailesini şaşkına çevirdi. Sarıyer'deki Zincirlikuyu Mezarlığı’nda mezarın çökmesi üzerine yapılan kontrolden kısa süre sonra, aileye hem babalık hem de mal paylaşımı davası açıldığına dair bir tebligat ulaştı.

53 YIL SONRA DAVA AÇTI

ABD’de yaşayan 53 yaşındaki Esin Marchesi, izlediği bir diziden etkilenerek babasıyla kan grubu uyuşmadığı için öz babasının başka biri olabileceğini düşündü. Annesinden aldığı bilgiye dayanarak Acarsoy’un öz babası olduğunu iddia eden Marchesi, bu doğrultuda hukuki süreç başlattı.

GİZLİCE DNA ÖRNEĞİ Mİ ALDI?

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Acarsoy’un çocukları ise olayın arkasında mezardan gizlice DNA örneği alındığı şüphesi olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, “Sabri Acarsoy’un mezarının henüz defnedildikten bir ay içerisinde tarumar edilmesi son derece şüpheli ve dikkat çekici bir olaydır. Esin Marchesi’nin Sabri Acarsoy’un mezarından gizlice parça alabileceğini düşünüyoruz. Esin Marchesi ve ona çıktığı yolda yardım eden kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında soruşturma açılmasını ve yargılama yapılarak cezalandırılmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Aile, Esin Marchesi ve varsa destek olan kişi ya da kurumların soruşturulmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: Hürriyet