Bakan Tekin Kararını Açıkladı: LGS İptal Edilecek mi?

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15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’yla (LGS) ilgili usulsüzlük iddialarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi. Muhalefet milletvekillerinin konuyla ilgili soru önergelerini yanıtlayan Bakan Tekin, LGS ile ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yalanlarla öğrencilerin ve öğretmenlerin emeklerinin hiçe sayıldığını belirtti.

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; Bakan Tekin, "başarılı bir şekilde" gerçekleştirilen bu sınavın iptalinin söz konusu olmadığını söyledi. Sınavın son yılların en zor sınavı olduğuna yönelik açıklamalara da tepki gösteren Tekin, “Son 4 yıl değerlendirildiğinde, Merkezî Sınav’ın, zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Bu çerçevede söz konusu Merkezî Sınav; ölçme değerlendirme ilkelerine uygun ve denetime açık bir şekilde yapıldı” dedi.

SORU KİTAPÇIĞININ FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ Mİ?

Bir okulda gözetmen olan öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilip sonradan oluşturulan belgelerinin dört kişinin dahil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşıldığı iddiası ile ilgili de konuşan Bakan Tekin, paylaşılan görüntülerin bakanlığın orijinal metinleri olmadığını, sınav binalarına görüntü kaydedici cihazların sokulmasının kesinlikle yasak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi