Prof. Dr. Metin Sözen Hayatını Kaybetti

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Türkiye’de kültürel mirasın korunması denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Metin Sözen, 89 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı duyurdu.

Mimarlık, sanat tarihi ve sivil toplum alanlarında 50 yılı aşkın süredir özveriyle çalışan Sözen, yalnızca akademik dünyada değil, Anadolu’nun dört bir yanında taşın, toprağın ve belleğin izini süren çalışmalarıyla da tanınıyordu. Kültürel değerlerin korunması yolunda verdiği mücadele, geniş bir çevre tarafından saygıyla anıldı.

Vefatının ardından sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda birçok kişi taziye mesajları paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Sözen’i "ülkenin kültürel hafızasını savunan anıt bir kişilik" olarak tanımladı.

Sevgili hocam Prof. Dr. Metin Sözen’i kaybettik. Türkiye, çok büyük bir değerini yitirdi.



Yalnızca bir akademisyeni değil; bu ülkenin kültürel vicdanını, hafızasını, binlerce yıllık tarihî ve kültürel çevresinin korunmasına ömrünü adamış anıt bir kişiliği kaybettik.



Gönlümden… pic.twitter.com/mA0o7tf8k3 — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) August 2, 2025

PROF. DR. METİN SÖZEN KİMDİR?

1936 yılında Elazığ’ın tarihi Harput ilçesinde dünyaya gelen Metin Sözen, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Akademik yolculuğuna İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde devam eden Sözen, 1973 yılında doçent, 1979’da ise profesör unvanını aldı.

İTÜ’de uzun yıllar öğretim üyeliği yapan ve pek çok öğrencinin yetişmesine katkı sunan Sözen, sanat tarihi ve mimarlık tarihi alanlarında derinlemesine çalışmalar yürüttü. Ancak onun asıl iz bırakan yönü, akademik çabasını sahaya taşıyarak Anadolu’nun kültürel mirasını korumaya yönelik projelerle toplumla bütünleşmesiydi.

Kaynak: Haber Merkezi