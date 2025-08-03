Seyir Halindeyken Bir Anda Alev Aldı! Araç Kül Oldu

Marmaris'te seyir halinde olan bir otomobilde aniden yangın çıktı. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeyken Bir Anda Alev Aldı! Araç Kül Oldu
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi’ne bağlı Sarnıç mevkiinde seyir halinde olan bir vatandaş, Tofaş marka aracının birden alev almasıyla durarak kendini son anda dışarı attı. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

ARAÇ KÜL OLDU

İhbar üzerine bölgeye en yakın noktada nöbet tutan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen araç yangınını ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeyken Bir Anda Alev Aldı! Araç Kül Oldu - Resim : 1

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

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Muğla Marmaris
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