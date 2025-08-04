Kayseri'de Trafik Kazası: Ortalığı Birbirine Kattı, Yaralılara 'Nasılsınız?' Deyip Kaçtı

Kayseri’de 4 kişinin yaralandığı bir kazaya neden olan sürücü, karşı tarafa "Nasılsınız?" diye sorduktan sonra olay yerinden kaçtı. Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından bir apartman bahçesinde yakalandı.

Son Güncelleme:
Kayseri'de Trafik Kazası: Ortalığı Birbirine Kattı, Yaralılara 'Nasılsınız?' Deyip Kaçtı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinye bağlı Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F.U. yönetimindeki otomobile yol vermesi gereken K.Ç. idaresindeki otomobil, ışıkta durmayarak kazaya sebebiyet verdi. Kazanın ardından karşı taraftaki yolculara ve sürücü F.U.’ya "Nasılsınız?" diye soran K.Ç. kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Kayseri'de Trafik Kazası: Ortalığı Birbirine Kattı, Yaralılara 'Nasılsınız?' Deyip Kaçtı - Resim : 1

APARTMAN BAHÇESİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Yenimahalle’de bir apartmanın bahçesinde yakalanan K.Ç.’nin yüksek derecede alkollü olduğu öğrenildi. K.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, kaza anı da araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkentteki Alacak-Verecek Kavgasında Kan Döküldü: 1 YaralıBaşkentteki Alacak-Verecek Kavgasında Kan Döküldü: 1 YaralıGüncel
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi YaralandıDiyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri kaza
Son Güncelleme:
Başkentteki Alacak-Verecek Kavgasında Kan Döküldü: 1 Yaralı Alacak-Verecek Kavgasında Kan Döküldü, 1 Yaralı
Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Kahinler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor! Astrologlar Geleceği Görebilen Burçları Açıkladı Kahinler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor! Astrologlar Geleceği Görebilen Burçları Açıkladı
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
'Daha Sıcak Olamaz' Dedik, Çok Yanıldık... Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Kavrulacağız! Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Kavrulacağız!
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan! EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem
'Daha Sıcak Olamaz' Dedik, Çok Yanıldık... Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Kavrulacağız! Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Kavrulacağız!
Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor: Fenerbahçe'den Alacağı Maaş Belli Oldu Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor
Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak