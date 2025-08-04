Kayseri'de Trafik Kazası: Ortalığı Birbirine Kattı, Yaralılara 'Nasılsınız?' Deyip Kaçtı

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinye bağlı Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F.U. yönetimindeki otomobile yol vermesi gereken K.Ç. idaresindeki otomobil, ışıkta durmayarak kazaya sebebiyet verdi. Kazanın ardından karşı taraftaki yolculara ve sürücü F.U.’ya "Nasılsınız?" diye soran K.Ç. kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

APARTMAN BAHÇESİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Yenimahalle’de bir apartmanın bahçesinde yakalanan K.Ç.’nin yüksek derecede alkollü olduğu öğrenildi. K.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, kaza anı da araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA