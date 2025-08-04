Başkentteki Alacak-Verecek Kavgasında Kan Döküldü: 1 Yaralı

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Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1786'ncı sokakta, dün saat 22.10 sıralarında bir silahlı kavga meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 1 kişi kulağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

EVLERİN CAMLARINA DA İSABET ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan 2 şüpheliyi olayda kullanılan 2 tüfekle birlikte yakaladı. Olay sırasında çevrede park halindeki 3 araca ve 4 evin cam balkonuna da saçma isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA