Başkentteki Alacak-Verecek Kavgasında Kan Döküldü: 1 Yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, borç-alacak sebebiyle silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Başkentteki Alacak-Verecek Kavgasında Kan Döküldü: 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1786'ncı sokakta, dün saat 22.10 sıralarında bir silahlı kavga meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 1 kişi kulağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

EVLERİN CAMLARINA DA İSABET ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan 2 şüpheliyi olayda kullanılan 2 tüfekle birlikte yakaladı. Olay sırasında çevrede park halindeki 3 araca ve 4 evin cam balkonuna da saçma isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi YaralandıDiyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi YaralandıGüncel
Antalya’da Göz Göre Göre Gelen Ölüm! Eşinin Feryadı Yürekleri Dağladı: ‘Oğlumuz Olacak’Antalya’da Göz Göre Göre Gelen Ölüm! Eşinin Feryadı Yürekleri Dağladı: ‘Oğlumuz Olacak’Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Silah
Son Güncelleme:
Kahinler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor! Astrologlar Geleceği Görebilen Burçları Açıkladı Kahinler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor! Astrologlar Geleceği Görebilen Burçları Açıkladı
Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan! EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem
'Daha Sıcak Olamaz' Dedik, Çok Yanıldık... Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Kavrulacağız! Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Kavrulacağız!
Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor: Fenerbahçe'den Alacağı Maaş Belli Oldu Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e Ezeli Rakiple Geri Dönüyor
Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak