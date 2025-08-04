Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 6 Ağustos'ta uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu, 250 bilim insanının katılımıyla gerçekleşecek. Aynı gün açılışı yapılacak "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisiyle, Türkiye'nin binlerce yıllık kültürel mirası gün yüzüne çıkacak.

Serginin en dikkat çeken parçası ise 65 yıl sonra ABD’den Türkiye’ye iade edilen Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bronz heykeli olacak.

'ANLAM ÜRETEN BİR ÜLKEYİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Marcus Aurelius heykelinin yurduna dönüşünün simgesel önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılışını yapacağımız sergi, geçmişle bağ kuran değil, geleceğe yön veren bir stratejik vizyondur. Artık sadece eser toplayan değil, kültürü ihraç eden bir ülkeyiz. Bu sempozyum da Türkiye’nin kültürel alandaki liderlik iddiasının ilanı olacak.

BİNLERCE YILLIK ESERLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda yaklaşık 6 ay boyunca ziyarete açık kalacak olan sergide, Neolitik Çağ’dan Roma dönemine uzanan yüzlerce nadide eser sergilenecek.

Öne çıkan bazı eserler şöyle:

Karahantepe’de bulunan binlerce yıllık tabak

Hatay’da keşfedilen 3.500 yıllık kil tablet

Antalya açıklarında çıkarılan bin yıllık parfüm şişesi

Laodikeia kazılarında ortaya çıkarılan Skylla başı

Gordion’daki sfenks

Metropolis’teki antik geri dönüşüm atölyesi buluntuları

Eskişehir’deki Karacahisar Kalesi'nden Orhan Gazi’ye ait gümüş sikke

Roma Dönemi’ne ait Kybele Heykeli

65 YIL SONRA EVİNİN YOLUNU BULDU

M.S. 2-3. yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius’un bronz heykeli, 1960’lı yıllarda Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nden kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılmıştı. Uzun yıllar boyunca el değiştiren eser, sonunda ABD’nin Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girmişti.

New York Manhattan Bölge Savcılığı, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, heykel bu yıl nisan ayında düzenlenen törenle Türkiye’ye iade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi