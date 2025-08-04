Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak

Türkiye’de kaçırılan ve 65 yıl sonra ülkesine geri iade edilen Marcus Aurelius Heykeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Arkeoloji Zirvesi’nde ziyaretçileri ile buluşacak.

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Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 6 Ağustos'ta uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu, 250 bilim insanının katılımıyla gerçekleşecek. Aynı gün açılışı yapılacak "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisiyle, Türkiye'nin binlerce yıllık kültürel mirası gün yüzüne çıkacak.

Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak - Resim : 1

Serginin en dikkat çeken parçası ise 65 yıl sonra ABD’den Türkiye’ye iade edilen Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bronz heykeli olacak.

'ANLAM ÜRETEN BİR ÜLKEYİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Marcus Aurelius heykelinin yurduna dönüşünün simgesel önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılışını yapacağımız sergi, geçmişle bağ kuran değil, geleceğe yön veren bir stratejik vizyondur. Artık sadece eser toplayan değil, kültürü ihraç eden bir ülkeyiz. Bu sempozyum da Türkiye’nin kültürel alandaki liderlik iddiasının ilanı olacak.

Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak - Resim : 2

BİNLERCE YILLIK ESERLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda yaklaşık 6 ay boyunca ziyarete açık kalacak olan sergide, Neolitik Çağ’dan Roma dönemine uzanan yüzlerce nadide eser sergilenecek.

Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak - Resim : 3

Öne çıkan bazı eserler şöyle:

  • Karahantepe’de bulunan binlerce yıllık tabak
  • Hatay’da keşfedilen 3.500 yıllık kil tablet
  • Antalya açıklarında çıkarılan bin yıllık parfüm şişesi
  • Laodikeia kazılarında ortaya çıkarılan Skylla başı
  • Gordion’daki sfenks
  • Metropolis’teki antik geri dönüşüm atölyesi buluntuları
  • Eskişehir’deki Karacahisar Kalesi'nden Orhan Gazi’ye ait gümüş sikke
  • Roma Dönemi’ne ait Kybele Heykeli

65 YIL SONRA EVİNİN YOLUNU BULDU

M.S. 2-3. yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius’un bronz heykeli, 1960’lı yıllarda Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nden kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılmıştı. Uzun yıllar boyunca el değiştiren eser, sonunda ABD’nin Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girmişti.

New York Manhattan Bölge Savcılığı, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, heykel bu yıl nisan ayında düzenlenen törenle Türkiye’ye iade edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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