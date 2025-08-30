Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Haber: Okullarda Ayakkabı Kriteri Değişti, Artık Bunu Giymek Zorunlu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tek tip kıyafet uygulamasının ardından okul ayakkabıları için de yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren tüm okullarda tek tip deri ayakkabı zorunlu hale gelecek. Yeni uygulamanın, öğrencilerin sağlığı açısından faydalı olacağı, marka rekabetini ortadan kaldıracağı ve yerli üreticiyi destekleyeceği belirtiliyor.

18 milyon öğrenciyi ilgilendiren yeni bir karar alındı

DERİ AYAKKABI ZORUNLU OLACAK

Ayakkabı ve deri sektörünün temsilcileri geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret ederek yeni kriterler üzerine görüşmeler yaptı. Buna göre, ithal ve sahte spor ayakkabıların önüne geçilmesi, öğrenciler arasında sosyoekonomik farklılıklardan doğan eşitsizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca uygulama öncesinde Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle deri ayakkabıların sağlık ve sürdürülebilirlik açısından faydalarının anlatılacağı etkinlikler düzenlenecek.

Okullarda deri ayakkabı zorunlu olacak

18 MİLYON ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren karar, velilerden gelen taleplerin de dikkate alındığını gösteriyor. Veliler, marka ayakkabıların yarattığı ekonomik ve psikolojik baskının ortadan kalkmasının öğrenciler açısından olumlu olacağını vurguluyor. Düzenlemenin, hem standart kıyafet yönetmeliğinin tamamlayıcısı olacağı hem de ithalatı azaltarak yerli üreticiye katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Hürriyet