Yemen'den gönderildiği iddia edilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail alarma geçti. İsrail'in güneyinde bulunan Ramon Havalimanı’nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı açıklandı.

İsrail’de İHA Alarmı! Ramon Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı
İsrail'in güneyinde bulunan Ramon Havalimanı, Yemen'den gönderildiği iddia edilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

İsrail ordusu, İHA'nın ülkenin Be'er Ora bölgesine sızdığını ve bu durumun ardından sirenlerin devreye girdiğini açıkladı.

İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan ikinci açıklamada, Yemen’den geldiği değerlendirilen İHA saldırısının engellendiği bildirildi. Ancak, İHA'nın parçalanması sonucu şarapnel düşmesi riski nedeniyle alarm sistemlerinin devreye girdiği ve halkın uyarıldığı duyuruldu.

UÇUŞLARA KAPATILDI

Olayın hemen ardından İsrail’in güneyindeki Eilat (Umm er-Reşraş) bölgesinde bulunan Ramon Havalimanı için alınan ilk önlem, hava trafiğinin askıya alınması oldu. İsrail’in önde gelen televizyon kanallarından Kanal 12, havalimanının bir sonraki duyuruya kadar tüm uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

7 Eylül’de Yemen’den atılan bir başka İHA’nın Ramon Havalimanı’nı vurduğu, saldırı sonucu bir kişinin hafif yaralandığı bildirilmişti. O saldırıda, hava savunma sistemlerinin devreye girmediği ve İHA’nın tespit edilemediği de daha sonra İsrail ordusu tarafından açıklanmıştı.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail'e yönelik İHA saldırılarının arkasında İran destekli Yemenli Husiler olduğu değerlendirilse de, son saldırıya ilişkin Husiler tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

