Türkiye'den Yunanistan'a Sert Tepki: 'Düşmanlık Doğurmayı Hedefleyen…’

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının Anadolu’nun işgaline yönelik tarihi bir döneme atıfla yaptığı açıklamalara sert bir dille yanıt verdi. Bakanlık, bu açıklamaların “asılsız ve küstah” olduğunu vurgulayarak, iddiaları kesin bir dille reddetti.

‘BEYANLAR TARİHİ GERÇEKLERLE ÇELİŞİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz. Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir. Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA