Baba Olmasına İki Gün Kala Şehit Düşen Çavuşa Acı Veda, Tabutun Başında Gözyaşı Sel Oldu
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde görev başında meydana gelen trafik kazasında şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin, iki gün sonra ikinci kez baba olacağı bilgisi ise yürekleri yaktı.
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında uygulama yapan jandarma ekibine çarptı. Kazada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI
Şehidin naaşı, memleketi Manisa’ya getirilerek Salihli ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alındı. Ardından cenaze töreni için Kula ilçesinin Bayramşah Mahallesi’ne getirildi.
Cenaze namazı, Bayramşah Camii’nde öğle namazının ardından kılındı. Törene; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, çok sayıda protokol üyesi, asker, siyasetçi ve binlerce vatandaş katıldı.
MİNİK OĞLU YÜREK BURKTU
Törende şehidin eşi ve küçük oğlu Yağız Efe’nin feryatları yürekleri dağladı. Henüz 3 yaşındaki oğlunun, babasının tabutuna bakışları törendeki herkesi derinden etkiledi.
"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla omuzlara alınan şehidin naaşı, dualar eşliğinde aile kabristanında toprağa verildi.
GERİDE GÖZYAŞI, ACI KALDI
Şehit Yücel Yeşil’in, evli ve bir çocuk babası olduğu, eşiyle birlikte yakında ikinci bebeklerini kucaklarına almayı bekledikleri öğrenildi.
